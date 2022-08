Scuola | GPS 2022 | al via la scelta delle 150 preferenze

(Di lunedì 1 agosto 2022) Si avvicina a grandi passi il nuovo anno scolastico, e come ogni fine estate sono in tanti a voler conoscere il proprio futuro all’interno del sistema educativo. Concluse le operazioni di immissioni in ruolo, sarà tempoassegnazioni dal call veloce, il cui termine ultimo rimane il 7 agosto. Senza dimenticare l’intero mondosupplenze, i cui incarichi verranno assegnati dopo la fine di questo primo iter. Le 150GPS riguarderanno esclusivamente l’anno scolastico/2023, escludendo di fatto l’idea di una graduatoria di valenza biennale. Ladi queste preferenza dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14 del 16 agosto: sul portale del Miur “Istanze Online” sarà possibile presentare domanda dalle ore 9 di domani 2 agosto. Chiunque vorrà candidarsi dovrà tenere bene a ...

Quali fasi per il conferimento dell'incarico da Gps prima fascia ... Gps 2022, graduatorie online nei vari siti degli uffici scolastici provinciali Si avvicina a grandi passi il nuovo anno scolastico, e come ogni fine estate sono in tanti a voler conoscere il proprio futuro all'interno del sistema ...L'arco temporale comunicato dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione dell'istanza relativa alle scelte delle 150 preferenze per le Gps è dal 2 al 16 agosto.