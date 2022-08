Reggio Calabria, ragazzo picchiato da un gruppo di coetanei sul lungomare. Il sindaco pubblica il video: “Un vero e proprio pestaggio, vergogna” (Di lunedì 1 agosto 2022) Un pestaggio in piena regola si è consumato sabato sera sul lungomare a Reggio Calabria, a pochi metri dai lidi e dalla centralissima Arena dello Stretto. Un ragazzo, appena maggiorenne, è stato aggredito da una quindicina di coetanei che adesso la polizia sta cercando di identificare attraverso un video finito in rete sulla pagina del sindaco “sospeso” Giuseppe Falcomatà. Sulla vicenda la Procura di Reggio Calabria e la Procura dei minori, guidate da Giovanni Bombardieri e Roberto Di Palma, hanno aperto un fascicolo. Almeno quindici contro uno. Gli aggressori, alcuni dei quali minorenni, hanno colpito la vittima con calci e pugni ma anche a colpi di casco di sedie. Il ragazzo ha riportato la frattura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Unin piena regola si è consumato sabato sera sul, a pochi metri dai lidi e dalla centralissima Arena dello Stretto. Un, appena maggiorenne, è stato aggredito da una quindicina diche adesso la polizia sta cercando di identificare attraverso unfinito in rete sulla pagina del“sospeso” Giuseppe Falcomatà. Sulla vicenda la Procura die la Procura dei minori, guidate da Giovanni Bombardieri e Roberto Di Palma, hanno aperto un fascicolo. Almeno quindici contro uno. Gli aggressori, alcuni dei quali minorenni, hanno colpito la vittima con calci e pugni ma anche a colpi di casco di sedie. Ilha riportato la frattura ...

