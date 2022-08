Rally Finlandia 2022: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 1 agosto 2022) Prosegue una lunghissima estate per il Mondiale Rally con il tradizionale evento in Finlandia. La battaglia è assicurata tra i salti ed i boschi di Jyväskylä, località che ospiterà l’ottavo atto di una stagione oltremodo interessante che per ora ha solo un uomo al comando. Kalle Rovanpera è senza il protagonista indiscusso di questo 2022, un dominio incontrastato su tutte le superfici che potrebbe continuare anche durante questo fine settimana. Il #69 di Toyota vanta infatti ben 175 lunghezze contro i 92 del belga Thierry Neuville (Hyundai), attualmente secondo. Hyundai insegue il successo contro Toyota che in Estonia ha mostrato un ritmo semplicemente impressionante con il leader della graduatoria generale e con il gallese Elfyn Evans, vice-campione del mondo che ha concluso al secondo posto il round di Tartu. Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Prosegue una lunghissima estate per il Mondialecon il tradizionale evento in. La battaglia è assicurata tra i salti ed i boschi di Jyväskylä, località che ospiterà l’ottavo atto di una stagione oltremodo interessante che per ora ha solo un uomo al comando. Kalle Rovanpera è senza il protagonista indiscusso di questo, un dominio incontrastato su tutte le superfici che potrebbe continuare anche durante questo fine settimana. Il #69 di Toyota vanta infatti ben 175 lunghezze contro i 92 del belga Thierry Neuville (Hyundai), attualmente secondo. Hyundai insegue il successo contro Toyota che in Estonia ha mostrato un ritmo semplicemente impressionante con il leader della graduatoria generale e con il gallese Elfyn Evans, vice-campione del mondo che ha concluso al secondo posto il round di Tartu. Il ...

