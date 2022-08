Qualiano | dà fuoco a deposito addobbi natalizi del Comune | denunciato 48enne

Anni fa aveva chiesto al Comune di, in provincia di Napoli, di poter utilizzare dei locali di proprietà dell'amministrazione ... Le fiamme, domate dai vigili deldi Napoli, hanno causato l'...Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha datoad un locale nel comune di(Napoli) in piazza D'Annunzio, utilizzato come deposito di addobbi natalizi. - continua sotto - Le motivazioni del gesto sono da ricondurre alla mancata ...Anni fa aveva chiesto al Comune di Qualiano, in provincia di Napoli, di poter utilizzare dei locali di proprietà dell’amministrazione come propria abitazione ma la richiesta fu bocciata. Nella notte t ...Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha dato fuoco ad un locale nel comune di Qualiano (Napoli) in piazza D’Annunzio, utilizzato come deposito di addobbi ...