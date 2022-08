Milan | Breda | “Leao? Avere uno così in un calcio uno contro uno…”

sportli26181512 : Breda su Leao: 'Sta bene ed è cresciuto moltissimo. Detta sempre la profondità': L'allenatore di calcio Roberto Bre… - zazoomblog : Breda: “Rebic? Il Milan oggi ha fatto fatica ad arrivare dalle sue parti” - #Breda: #“Rebic? #Milan #fatto #fatica - PianetaMilan : Breda: “ #Rebic ? Il @acmilan oggi ha fatto fatica ad arrivare dalle sue parti” #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Breda: ‘Rebic? Il Milan ha fatto fatica ad arrivare nelle sue zone’: Il tecnico Roberto Breda ha parlato a Sportita… - milansette : Breda: 'Rebic? Il Milan oggi ha fatto fatica ad arrivare nelle sue zone. Quando le gambe fanno fatica...' #acmilan… -

Milan News

Commenta per primo Il tecnico Robertoha parlato a Sportitalia al termine di ZTE -: 'Bisogna dargli attenuanti, come il carico di lavoro. Non è stato l'unico in difficoltà. Quando tutti gli 11 fanno fatica dietro c'è qualcosa. ...... Xavier Jacobelli , Andrea Zenga , Alex Frosio , Mirko Cisco e l'analisi tattica al touch screen di Roberto, ha fatto da volano: Colonia -e Inter - Monaco hanno raccolto ... Breda su Leao: "Sta bene ed è cresciuto moltissimo. Detta sempre la profondità" ASCOLTA Breda: «Leao sta bene ed è cresciuto moltissimo di personalità». Le parole del tecnico portoghese Roberto Breda ha parlato di Rafael Leao ai microfoni di Sportitalia. Ecco le parole del tecnic ...L'allenatore di calcio Roberto Breda ha parlato di Rafael Leao nel prepartita di Marsiglia-Milan, ospite degli studi di Sportitalia. Così si è espresso il tecnico ...