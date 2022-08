Mediaset | salta il programma tanto amato

Leggi su formatonews

(Di lunedì 1 agosto 2022) Cambiozione da parte di, ecco la decisione definitiva in relazione ad un notodi Canale 5. In questi giorni è andata in onda una nuova puntata di Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi. In questa occasione, il conduttore ha avuto come ospite Silvio Berlusconi, che ovviamente ha parlato della campagna elettorale e delle imminenti elezioni. cambiozione all’ultimo minuto: cosa ha deciso(web)Come riportano diversi rumors il format televisivo nelle prossime settimane sarebbe dovuto passare nelle mani di Francesco Vecchi per dare modo al collega di andare in ferie. A quanto pare, però,avrebbe deciso all’ultimo minuto di togliergli il. In pratica il giornalista non verrà più sostituito, ...