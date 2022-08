Maria De Filippi e Maurizio Costanzo scampati alla morte per un pelo (Di lunedì 1 agosto 2022) Non tutti sanno che quando stavano da poco assieme, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono letteralmente scampati alla morte per un pelo. Era il 1993 e ai tempi, nel suo programma storico “Maurizio Costanzo Show”, il giornalista e conduttore trattava tematiche scottanti legate alla mafia e ai giudici che la combattevano e che morivano per questo motivo; tra gli altri, ospitò più volte il giudice Falcone, che poi morì in un attentato organizzato dalla mafia. E per questo motivo anche Costanzo diventò bersaglio di un attentato che si consumò il 14 maggio 1993 e che per fortuna fallì. Una Fiat Uno piena di tritolo esplose in via Fauro mentre transitava ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 agosto 2022) Non tutti sanno che quando stavano da poco assieme,Desono letteralmenteper un. Era il 1993 e ai tempi, nel suo programma storico “Show”, il giornalista e conduttore trattava tematiche scottanti legatemafia e ai giudici che la combattevano e che morivano per questo motivo; tra gli altri, ospitò più volte il giudice Falcone, che poi morì in un attentato organizzato dmafia. E per questo motivo anchediventò bersaglio di un attentato che si consumò il 14 maggio 1993 e che per fortuna fallì. Una Fiat Uno piena di tritolo esplose in via Fauro mentre transitava ...

