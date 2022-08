M5S, ancora un altro addio: anche la Dieni abbandona Conte: «Il Movimento non esiste più» (Di lunedì 1 agosto 2022) Un altro addio nel M5s. Dopo quello dell’ex capogruppo alla Camera dei pentastellati, Davide Crippa, e di Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, anche Federica Dieni lascia il Movimento. «Oggi, pur con profondo rammarico, cristallizzo la mia decisione di lasciare il M5s», annuncia la deputata e vicepresidente del Copasir. «È da tempo che le decisioni che vengono prese dai vertici non mi appartengono più – sottolinea l’ormai ex deputata pentastellata – Erano ormai troppe le scelte non condivise a cui mi sono attenuta per mera disciplina di partito, ma che hanno determinato in me un profondo disagio interiore e uno scollamento rispetto ad un progetto in cui non posso riconoscermi». M5s, l’addio di Federica Dieni «Chi ha seguito la mia azione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Unnel M5s. Dopo quello dell’ex capogruppo alla Camera dei pentastellati, Davide Crippa, e di Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento,Federicalascia il. «Oggi, pur con profondo rammarico, cristallizzo la mia decisione di lasciare il M5s», annuncia la deputata e vicepresidente del Copasir. «È da tempo che le decisioni che vengono prese dai vertici non mi appartengono più – sottolinea l’ormai ex deputata pentastellata – Erano ormai troppe le scelte non condivise a cui mi sono attenuta per mera disciplina di partito, ma che hanno determinato in me un profondo disagio interiore e uno scollamento rispetto ad un progetto in cui non posso riconoscermi». M5s, l’di Federica«Chi ha seguito la mia azione ...

raffaellapaita : Giù le maschere. Ecco la verità sulla finta rottura tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Quel M5S che ha dato vita al… - cla_cominardi : La regola #M5S sul limite dei mandati è stata molto dibattuta, ma immaginiamola come Legge dello Stato italiano app… - DaniloToninelli : Benissimo @beppe_grillo che blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi cont… - SecolodItalia1 : M5S, ancora un altro addio: anche la Dieni abbandona Conte: «Il Movimento non esiste più» - CardelliAc : RT @RoccoTodero: #Calenda può ancora riabilitarsi: no al #PD, si a #Renzi; terzo polo con prospettiva lunga. Non abbocchi allo spauracchio… -