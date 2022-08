L'omicidio di Alika, il gip: soggetto pericoloso e violento. Filippo Ferlazzo resta in carcere (Di lunedì 1 agosto 2022) E’ un soggetto «violento e con elevata pericolosità sociale» Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo , l'operaio di 32 anni che venerdì scorso ha pestato a morte l'ambulante nigeriano 39enne Alika Ogorchukwu... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 1 agosto 2022) E’ une con elevata pericolosità sociale»Claudio Giuseppe, l'operaio di 32 anni che venerdì scorso ha pestato a morte l'ambulante nigeriano 39enneOgorchukwu...

