Gli scienziati dell Università della California Ucla hanno però scoperto che all'interno di particolarisparse sulla superficie, le temperature sarebbero molto più accessibili e si ......allora gli scienziati si sono chiesti se questi "buchi" nella superficie lunare portassero a...//agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022GL099710 "Le fossesono una caratteristica ... Le grotte lunari saranno un ottimo rifugio per gli astronauti All'interno dei pozzi lunari vi è una temperatura fresca e costante che sarebbe ideale per gli astronauti in esplorazione sulla Luna ...Gli scienziati hanno rilevato delle grotte lunari con temperature tali da poter essere utilizzate come rifugio. foto@Lunar Reconnaissance Orbiter La prossima sfida della Luna sarà quella di fornire co ...