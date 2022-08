L' Antico Vinaio regala 1 000 euro a tutti i dipendenti - Cronaca - lanazione it

Maria20Angela : RT @qn_lanazione: #AnticoVinaio, bonus da 1.000 euro netti a tutto lo staff nella busta paga di agosto. Il video del titolare #TommasoMazza… - venti4ore : L’Antico Vinaio regala 1.000 euro a tutti i dipendenti Cronaca - nerontolino : RT @qn_lanazione: #AnticoVinaio, bonus da 1.000 euro netti a tutto lo staff nella busta paga di agosto. Il video del titolare #TommasoMazza… - qn_lanazione : #AnticoVinaio, bonus da 1.000 euro netti a tutto lo staff nella busta paga di agosto. Il video del titolare… - superxcut_ : tote bag della nascita di venere nel negozio degli uffizi 15 euro, di fronte l'antico vinaio il venditore ambulante… -

LA NAZIONE

Bonus da 1.000 euro netti a tutto lo staff nella busta paga di agosto. Il video del titolare Tommaso Mazzanti: 'Sono emozionato come un bambino, senza di voi non avrei mai realizzato niente. Questo è ...Mister 'Bada come la fuma' non ne può più: 'Insulti contro la mia famiglia, offese perché ho comprato casa. Quello che mi fa infuriare è che tutto questo accanimento viene soprattutto dai ... L'Antico Vinaio regala 1.000 euro a tutti i dipendenti Bonus da 1.000 euro netti a tutto lo staff nella busta paga di agosto. Il video del titolare Tommaso Mazzanti: "Sono emozionato come un bambino, senza di voi non avrei mai realizzato niente. Questo è ...Via dei Neri. Lo scenario è quello del pre pandemia. Voraci piccioni banchettano, tra le briciole abbandonate sul selciato. Poi, dopo pochi passi da piazza del Grano, un primo gruppo di quattro «comme ...