Kate Middleton trionfa sulla nuova Zelanda in una regata, l’intesa con il capo squadra è forte (Di lunedì 1 agosto 2022) Kate Middleton velista d’eccezione. Siamo al Great Britain Sail GP, Plymouth. Nella giornata di ieri, la Duchessa di Cambridge ha preso parte, insieme alla British F50 di Sir Ben Ainslie, a un’amichevole del Commonwealth contro la nuova Zelanda. Elmetto arancione di protezione, occhiali da sole esclusivi dell’evento, edizione limitata, e via alla gara. Un gioco da ragazzi per Kate, che a marzo aveva già mostrato il suo spirito competitivo durante una regata alle Bahamas, al termine del ‘Royal Carribbean Tour’ insieme al principe William. Non sono mancati neanche intensi sguardi di intesa con l’istruttore e capo squadra Sir Ainslie, prima e dopo l’esibizione. La duchessa ha, dunque, trionfato nel confronto con gli ‘All Blacks’, i quali, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022)velista d’eccezione. Siamo al Great Britain Sail GP, Plymouth. Nella giornata di ieri, la Duchessa di Cambridge ha preso parte, insieme alla British F50 di Sir Ben Ainslie, a un’amichevole del Commonwealth contro la. Elmetto arancione di protezione, occhiali da sole esclusivi dell’evento, edizione limitata, e via alla gara. Un gioco da ragazzi per, che a marzo aveva già mostrato il suo spirito competitivo durante unaalle Bahamas, al termine del ‘Royal Carribbean Tour’ insieme al principe William. Non sono mancati neanche intensi sguardi di intesa con l’istruttore eSir Ainslie, prima e dopo l’esibizione. La duchessa ha, dunque,to nel confronto con gli ‘All Blacks’, i quali, ...

