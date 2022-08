Juventus- Locatelli | Gazzetta | “Vogliamo davvero lo scudetto”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 1 agosto 2022)- Come riporta lanella grande intervista a Locateli, lapunta allo. in maniera importante. LE SUE PAROLE- In questa tournée americana stiamo vedendo una nuova, che vuole tenere palla e imposta di più, in cuiha un ruolo centrale. Le piace fare il regista? «Sono molto felice, più palloni tocco e più entro in partita, sono soddisfatto della tournée che abbiamo fatto, stiamo provando nuove cose e ci sono ottime sensazioni per il futuro». Perin ha parlato di un modo diverso di giocare, con l’obiettivo di costruire più dal basso. Che cosa comportano per lei questi cambiamenti? «Ho più responsabilità in campo ma non mi spaventa, sono qui per questo. Noi non ci nascondiamo, il nostro ...