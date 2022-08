I 5 stelle senza seggio, tra sirene Pd e vecchi impegni (Di lunedì 1 agosto 2022) C'e' chi si prepara a passare dalla poltrona in Parlamento a quella del vecchio ufficio. Chi si dedichera' a scrivere un libro, chi aspetta un incarico dal partito, ma anche chi, fra i circa cinquanta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) C'e' chi si prepara a passare dalla poltrona in Parlamento a quella delo ufficio. Chi si dedichera' a scrivere un libro, chi aspetta un incarico dal partito, ma anche chi, fra i circa cinquanta ...

LauraBottici : Felice di aver avuto l'onore di rappresentare il Paese, la mia Toscana, la mia Carrara e ringrazio attivisti ed ele… - AngeloCiocca : @EnricoLetta E' vero Enrico, l'Italia è stata tradita. L'Italia e gli italiani sono stati vittime, da giorni, della… - non6comevorrei : è un mondo fatto x due come le selle delle moto come le stelle se le guardi sola non è uguale SENZA DI MEEEEE - insiemeadonzel : @francofontana43 @NFratoianni @Corriere Purtroppo @NFratoianni, dopo che Art1MDP, Orlando e Cuperlo hanno abdicato,… - jhonpaptchist : RT @Stefano173456: Sono sempre più fiero e orgoglioso di essere un iscritto al Movimento Cinque Stelle. Attraverso la mia storia di ultra c… -