Formula 1, Alonso passa in Aston Martin: prenderà il posto di Vettel dal 2023 (Di lunedì 1 agosto 2022) Fernando Alonso sarà un nuovo pilota dell'Aston Martin a partire dalla stagione 2023. Inizia dunque a delinearsi il quadro della prossima stagione di Formula 1, in cui non mancheranno le novità. Sarà lo spagnolo ad occupare il posto lasciato vacante da Vettel, che al termine di questa stagione si ritirerà. Chi di ritiro non ne vuole sentire parlare è proprio Alonso, che firmerà un contratto pluriennale e si appresta ad allungare ulteriormente la sua carriera. Ora resta da capire chi affiancherà Esteban Ocon nel box dell'Alpine. Uno dei candidati è sicuramente il giovane Oscar Piastri, ma al momento è presto per sbilanciarsi. SportFace.

