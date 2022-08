Fine vita, Marco Cappato accompagna in Svizzera 69enne malata: “Solo lì può ottenere quello che deve essere un suo diritto” (Di lunedì 1 agosto 2022) Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, si trova in Svizzera per dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da parte di una signora veneta di 69 anni, paziente affetta da una importante patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi, che ha chiesto di essere accompagnata nel Paese elvetico per potere accedere legalmente al suicidio assistito. Per Marco Cappato si tratta di una nuova disobbedienza civile, dal momento che la persona accompagnata non è “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, quindi non rientra nei casi previsti dalla sentenza 242\2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato\Dj Fabo per l’accesso al suicidio assistito in Italia. Sto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022), tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, si trova inper dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da parte di una signora veneta di 69 anni, paziente affetta da una importante patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi, che ha chiesto dita nel Paese elvetico per potere accedere legalmente al suicidio assistito. Persi tratta di una nuova disobbedienza civile, dal momento che la personata non è “tenuta inda trattamenti di sostegnole”, quindi non rientra nei casi previsti dalla sentenza 242\2019 della Corte costituzionale sul caso\Dj Fabo per l’accesso al suicidio assistito in Italia. Sto ...

