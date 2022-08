F1, UFFICIALE: Fernando Alonso in Aston Martin per sostituire Sebastian Vettel dal 2023 (Di lunedì 1 agosto 2022) Un annuncio che può sorprendere, ma fino a un certo punto. Siamo al giro di boa nel Mondiale 2022 di F1 e il campionato sta prendendo una piega molto chiara: Max Verstappen leader con 80 punti di vantaggio sul ferrarista Charles Leclerc. Ci sono però movimenti di mercato e l’addio alle corse del tedesco Sebastian Vettel al termine del 2022 ha lasciato libero per l’anno prossimo il sedile dell’Aston Martin. A sfruttare quest’occasione è stato il due volte iridato Fernando Alonso, come annunciato ufficialmente stamane dal team britannico. Il team di Lawrence Stroll ha confermato, infatti, l’accordo con l’iberico, attualmente pilota dell’Alpine, che sarà pluriennale, assecondando le esigenze di Fernando. E dunque sarà lo spagnolo il compagno di squadra di Lance Stroll, ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Un annuncio che può sorprendere, ma fino a un certo punto. Siamo al giro di boa nel Mondiale 2022 di F1 e il campionato sta prendendo una piega molto chiara: Max Verstappen leader con 80 punti di vantaggio sul ferrarista Charles Leclerc. Ci sono però movimenti di mercato e l’addio alle corse del tedescoal termine del 2022 ha lasciato libero per l’anno prossimo il sedile dell’. A sfruttare quest’occasione è stato il due volte iridato, come annunciato ufficialmente stamane dal team britannico. Il team di Lawrence Stroll ha confermato, infatti, l’accordo con l’iberico, attualmente pilota dell’Alpine, che sarà pluriennale, assecondando le esigenze di. E dunque sarà lo spagnolo il compagno di squadra di Lance Stroll, ...

