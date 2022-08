Elezioni, Di Maio: fronte riformista deve essere unito, no a veti (Di lunedì 1 agosto 2022) "Il fronte riformista deve essere unito", "lasciamo agli estremisti, alla destra i litigi, le ironie, i veti. Quando ci sono delle priorità per il Paese si risponde con unità non con divisioni". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) "Il", "lasciamo agli estremisti, alla destra i litigi, le ironie, i. Quando ci sono delle priorità per il Paese si risponde con unità non con divisioni". Lo ha ...

Agenzia_Ansa : 'Agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassif… - Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - borghi_claudio : Ah beh... Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci - - vivereitalia : Elezioni 2022, Di Maio: 'Impegno civico non parla con estremismi' - masup0 : @lanf64 Andare alle elezioni separati, poi fare i conti e ognuno decide in base al proprio peso elettorale. È inuti… -