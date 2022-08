Elezioni 2022, Pd: “Ogni divisione oggi è regalo a destra” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Elezioni: Pd, appello a procedere senza veti, Ogni divisione oggi è regalo a destra per vincere valorizzare quel che unisce e non quel che divide – posta in palio è altissima “In queste ore si stanno determinando decisioni fondamentali per la definizione dell’alleanza che sfiderà la destra sovranista alle prossime Elezioni politiche. A nessuno sfugge che la posta in palio è altissima, per i destini del nostro Paese e dell’Europa”. Si legge nell’appello approvato al termine della segreteria del Pd con Enrico Letta, allargata ai vertici istituzionali e del partito. “Per questo il Partito Democratico fa appello a tutte le forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per fare nascere un campo di forze ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) –: Pd, appello a procedere senza veti,per vincere valorizzare quel che unisce e non quel che divide – posta in palio è altissima “In queste ore si stanno determinando decisioni fondamentali per la definizione dell’alleanza che sfiderà lasovranista alle prossimepolitiche. A nessuno sfugge che la posta in palio è altissima, per i destini del nostro Paese e dell’Europa”. Si legge nell’appello approvato al termine della segreteria del Pd con Enrico Letta, allargata ai vertici istituzionali e del partito. “Per questo il Partito Democratico fa appello a tutte le forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per fare nascere un campo di forze ...

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Dobbiamo difendere la Costituzione e la centralità del Parlamento. Nostro assetto è a rischio” - Stefano82505685 : RT @CBugliano: ?? ELEZIONI 2022: PER POTER VOTARE È NECESSARIO SUPERARE UN TEST ATTITUDINALE Secondo alcuni cittadini questo sarebbe discri… - 7urz : RT @CBugliano: ?? ELEZIONI 2022: PER POTER VOTARE È NECESSARIO SUPERARE UN TEST ATTITUDINALE Secondo alcuni cittadini questo sarebbe discri… -