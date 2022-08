Elezioni 2022 | da Pd ‘ultima chiamata’ a Calenda

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – La ormai proverbiale ‘pazienza di Giobbe’ di Enrico Letta resta. “Figuriamoci”, dicono i suoi confermando la disponibilità ad un incontro con Carloche dovrebbe tenersi domani in mattinata. Ma stavolta è davvero messa a dura, durissima prova. Il voltafaccia del leader di Azione, che dopo aver concordato con il segretario dem un percorso comune appena qualche giorno fa, nel giro di un paio di giorni ha rimesso tutto in discussione, non è stata presa bene al Nazareno, per usare un eufemismo. “Quando ci si stringe la mano e due giorni dopo salta tutto, vuol dire che stringersi la mano non serve a niente”, scandisce Letta. Al Pd sono convinti. Un accordo conè sempre più lontano. Questa è l’impressione che si ricava parlando con diversi dirigenti dem che oggi hanno preso parte alla lunga riunione con Letta dei vertici Pd. ...

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - ilmetropolitan : #Elezioni. #PaoloCapone, Leader #UGL: “Il lavoro torni al centro dell’agenda politica nazionale” @UGLConf - Gromit122021 : Davos PERT 2020 Inizio psyop pandemie Avvio depopolamento e distruzione psicologica masse Avvio controllo tenuta ma… -

L'Indro

politiche, la rottura Calenda - Letta porta il Cdx avanti di 14 punti A meno di sessanta giorni dallepolitiche, come si stanno strutturando le intenzioni di voto Se ...Si faranno levecchio stile sulla Rete, come vuole Grillo: gli attivisti si potranno candidare assieme agli eletti che ancora hanno la carta del secondo mandato da giocarsi, ma Conte ... Elezioni 2022: tra demagogia e chi la spara più grossa — L'Indro ROMA (ITALPRESS) - 'Italia Viva è in campo per battere la destra sovranista di Meloni e Salvini. Non abbiamo mai chiuso le porte ad un accordo ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...