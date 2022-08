“Ecco perché Calenda vuole rompere con il Pd”. Senaldi svela tutto (Di lunedì 1 agosto 2022) Nel centrosinistra il boccino è in mano a Carlo Calenda. Per analizzare la situazione relativa all'accordo mancante tra il leader di Azione ed Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, è intervenuto Pietro Senaldi, direttore di Libero, ospite dell'edizione del 1 agosto di Controcorrente, il talk show serale di Rete4 condotto da Alessandra Viero: “Calenda è un anno e mezzo che va a dire in giro che si sarebbe presentato da solo e che avrebbe vinto le elezioni nel collegio di Roma 1 da solo, che poi la quota proporzionale gli avrebbe garantito uno sparuto drappello di parlamentari, ma che questo non gli importava perché il suo era un investimento per il futuro. Adesso ho l'impressione che è che Calenda stia trovando le giustificazioni e ponga le condizioni per rifiutare l'offerta di Letta e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Nel centrosinistra il boccino è in mano a Carlo. Per analizzare la situazione relativa all'accordo mancante tra il leader di Azione ed Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, è intervenuto Pietro, direttore di Libero, ospite dell'edizione del 1 agosto di Controcorrente, il talk show serale di Rete4 condotto da Alessandra Viero: “è un anno e mezzo che va a dire in giro che si sarebbe presentato da solo e che avrebbe vinto le elezioni nel collegio di Roma 1 da solo, che poi la quota proporzionale gli avrebbe garantito uno sparuto drappello di parlamentari, ma che questo non gli importavail suo era un investimento per il futuro. Adesso ho l'impressione che è chestia trovando le giustificazioni e ponga le condizioni per rifiutare l'offerta di Letta e ...

