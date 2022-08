Corruzione, arrestato ex manager della Fiera di Milano (Di lunedì 1 agosto 2022) commenta Nell'ambito di un'inchiesta per Corruzione gli uomini della guardia di finanza hanno arrestato Massimo Hallecker, un ex manager della Fiera di Milano. Secondo l'accusa Hallecker, ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 agosto 2022) commenta Nell'ambito di un'inchiesta pergli uominiguardia di finanza hannoMassimo Hallecker, un exdi. Secondo l'accusa Hallecker, ai ...

ilnida : RT @Agenzia_Ansa: Un ex manager della Fiera di Milano, Massimo Hallecker, è stato arrestato in un'inchiesta per corruzione. L'uomo, ai domi… - ilmessaggeroit : #Corruzione e appalti truccati, arrestato Massimo Hallecker ex manager della Fiera di Milano - serenel14278447 : Corruzione, arrestato a Milano ex manager della Fiera - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Ex manager arrestato per corruzione Indagine partita grazie all'ad Palermo - TuttoSuMilano : #Milano, arrestato per corruzione ex manager Fiera Massimo Hallecker -