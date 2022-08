Congo | caschi blu sospesi per sparatoria con due vittime

(Di lunedì 1 agosto 2022) Iblu dell'Onu arrestati nella Repubblica democratica delper l'uccisione di due civili non serviranno più nel Paese: lo ha detto Patrick Muyaya, portavoce del governo citato dalla Bbc. ...

Beni, 1. Confine di fuoco tra la Repubblica democratica del Congo e l'Uganda, scenario ieri della morte di due persone e del ferimento di altre quindici. A sparare sono stati i caschi blu dell'Onu: lo rende noto la Monusco, la missione delle Nazioni Unite nel Congo. L'incidente è avvenuto al confine con l'Uganda dopo una settimana di proteste contro la missione di pace Onu Monusco.