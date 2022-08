Chi è Raffaele Mincione, il finanziere che vuole la Samp (Di lunedì 1 agosto 2022) Chi è Raffaele Mincione? È spuntato anche il nome della WRM Group del finanziere classe 1965 tra i gruppi interessati ad acquistare la Sampdoria, seppur la cordata Cerberus/Redstone rimanga in pole. Ma il nome di Mincione è emerso spesso negli ultimi mesi nelle cronache finanziarie e giudiziarie soprattutto per il caso legato all’indagine in Vaticano. Nato Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 agosto 2022) Chi è? È spuntato anche il nome della WRM Group delclasse 1965 tra i gruppi interessati ad acquistare ladoria, seppur la cordata Cerberus/Redstone rimanga in pole. Ma il nome diè emerso spesso negli ultimi mesi nelle cronache finanziarie e giudiziarie soprattutto per il caso legato all’indagine in Vaticano. Nato Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Chi è Raffaele Mincione, il finanziere che vuole la Samp: Chi è Raffaele Mincione? È spuntato anc… - CalcioFinanza : Chi è Raffaele Mincione, il finanziere al centro di un’indagine del Vaticano che ora ha messo la Sampdoria nel miri… - alessiomagno1 : @Antonio13869142 @Raffaele_NA E chi sei tu per dire a me “cambia strada”? Chi ti credi di essere?? - raffaele_cesana : A chi: io a votare non ci vado più. A chi: sono indeciso se andare a votare o no. RICORDATEVI L… - kingigior : @RaffaeleGianni4 @barbarab1974 chi l'ha detta sta stronzata? il Raffaele del futuro? -