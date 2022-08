Carlo Conti come è diventata la moglie Francesca? L’incredibile cambiamento (Di lunedì 1 agosto 2022) come è diventata Francesca, la moglie dell’anchorman Carlo Conti. L’incredibile cambiamento dopo 10 anni di vita insieme. Cominciamo subito col dire che la donna che ha rubato il cuore del conduttore fiorentino di Rai 1 si chiama Francesca Vaccaro, di professione stilista. La signora Conti è stata anche costumista a Domenica In. Oggi la coppia ha un figlio di 8 anni. Galeotta è stata proprio la trasmissione prima citata: Domenica In. È lì che i due si sono conosciuti nel lontano 2001. A tal proposito Carlo Conti ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. A Chi Carlo Conti ha detto: “Per me esiste una vita prima e dopo Francesca ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 agosto 2022), ladell’anchormandopo 10 anni di vita insieme. Cominciamo subito col dire che la donna che ha rubato il cuore del conduttore fiorentino di Rai 1 si chiamaVaccaro, di professione stilista. La signoraè stata anche costumista a Domenica In. Oggi la coppia ha un figlio di 8 anni. Galeotta è stata proprio la trasmissione prima citata: Domenica In. È lì che i due si sono conosciuti nel lontano 2001. A tal propositoha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. A Chiha detto: “Per me esiste una vita prima e dopo...

