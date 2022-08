Calcio | Serie A sceglie Adplay per piattaforma highlights

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 1 agosto 2022) LaA si affida adper lo sviluppo e la commercializzazione della nuovaproprietaria multimediale dedicata aglidel massimo campionato diitaliano, della Coppa Italia e della Supercoppa. L'accordo partirà con l'avvio del nuovo campionato, il 13 agosto, e varrà per due anni. Lasarà totalmente gratuita e consentirà di accedere ai contenuti della LegaA da TV, smartphone, tablet e PC. Glisaranno disponibili 3 ore dopo il termine delle singole gare, o dopo le ore 23.30 per le partite il cui inizio è fissato oltre le ore 15, e per gli 8 giorni a seguire."L'accordo conci permette di essere sempre più vicini ai nostri tifosi", ha detto l'amministratore delegato ...