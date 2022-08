Calcio | Sampdoria | ufficiale l' acquisto di Djuricic

(Di lunedì 1 agosto 2022) Genova, 1 ago. - (Adnkronos) - Filipè un nuovo giocatore della. Lo annuncia il club blucerchiato con una nota sul proprio sito. "L'U.C.comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filip(nato a Obrenovac, Serbia, il 30 gennaio 1992). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024 (con opzione in favore del club fino al 30 giugno 2025)".

gippu1 : È morto Vittorio De Scalzi (1949-2022), fondatore dei New Trolls, grande tifoso della Sampdoria e autore della sple… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Sampdoria, ufficiale l'arrivo di #Djuricic ?? - fantapiu3 : #Sampdoria: la scheda #fantacalcio di Filip #Djuricic #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - CorSport : Calciomercato #Sampdoria, ecco il ritorno di #Djuricic: ufficiale?? - sportli26181512 : #Calciomercato #Sampdoria, c'è l'offerta al #Porto per Romário #Baro: Il club blucerchiato mette sul piatto 500 mil… -

Calcio News 24

Arrivato in Italia appena ventenne, nel 2020, per la sua prima esperienza fuori dalla Danimarca, Damsgaard si è adattato bene alitaliano, mettendosi in evidenza nelladi Claudio ...Lacomunica ufficiale l'acquisto di Filip Djuricic . Il centrocampista nato a Obrenovac, Serbia, il 30 gennaio 1992, ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024, con opzione ... Cessione Sampdoria, nuovo gruppo interessato con Mincione al comando: le ultime Genova, 1 ago. – (Adnkronos) – Filip Djuricic è un nuovo giocatore della Sampdoria. Lo annuncia il club blucerchiato con una nota sul proprio sito ufficiale. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisi ...Ora è ufficiale: Filip Djuricic torna alla Sampdoria. Il centrocampista, svincolatosi dopo l'esperienza al Sassuolo, arriva a ...