Bonus padri separati in arrivo | cos’è e come funziona

(Adnkronos) – In arrivo un Bonus padri separati in difficoltà. Si tratta di "un assegno dal valore massimo di 800 euro al mese per un anno destinato ai genitori che non riescono a pagare l'assegno di mantenimento ai propri figli a causa di un calo del reddito dovuto alla pandemia", fa sapere il deputato della Lega Giuseppe Paolin, componente della commissione Affari Sociali della Camera. "La possibilità è quella di ricevere un contributo pari a 800 euro al mese per pagare l'assegno di mantenimento, in caso di difficoltà economiche, afferma il sottosegretario al ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini.

