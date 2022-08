Berlusconi: "Levare i signori di sinistra" (Di lunedì 1 agosto 2022) Silvio Berlusconi, intervenendo da remoto a un evento, suona la carica e lancia la corsa di Forza Italia: obiettivo 20% il 25 settembre Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) Silvio, intervenendo da remoto a un evento, suona la carica e lancia la corsa di Forza Italia: obiettivo 20% il 25 settembre

LaVeritaWeb : «La ri-Stampa» spaccia come proprio uno scoop della «Verità». Lo scopo è sempre quello: attaccare Salvini. «Repubbl… - LorenzoZL74 : @berlusconi Io mi auguro che in caso di vittoria, sarete per levare ogni contributo alla stampa pagato dai contribuenti. - Alberto93383706 : RT @LaVeritaWeb: «La ri-Stampa» spaccia come proprio uno scoop della «Verità». Lo scopo è sempre quello: attaccare Salvini. «Repubblica» in… - leggerezza22 : @EnricoLetta Caro Enrico, è ora di levare i previlegi agli statali e abbattere il costo dello stato un carrozzone… - CoretoMario : RT @LaVeritaWeb: «La ri-Stampa» spaccia come proprio uno scoop della «Verità». Lo scopo è sempre quello: attaccare Salvini. «Repubblica» in… -

I giornali del Pd colpiscono ancora "Repubblica" invece parla di telefonate tra Silvio Berlusconi e l'ambasciatore russo e si becca una smentita da levare la pelle. Il quotidiano si accorge dei clandestini per dar la colpa a Vladimir ... L'eterno ritorno dei populisti ...troppo rivendicati perché chiunque " anche se gli assassini del governo hanno tentato di levare le ... liberale e responsabile per bocca del suo leader Silvio Berlusconi, ma che di quella maschera non ... Linkiesta.it Quello che i grillini fingono di non sapere quando si vantano di Giuseppe Conte Dicono: "Solo noi possiamo candidare a premier un uomo che ha già governato in un periodo particolarmente drammatico". E Letta, Berlusconi Sorge allora un dubbio: non è che a rendere tutto più diffic ... A che cosa serve la levata di scudi contro Conte PALERMO – Non mi ha convinto affatto la violenta levata di scudi contro Giuseppe Conte, solito capro espiatorio di un certo sistema, accusato di aver provocato la caduta del governo Draghi. Non mi con ...