Arbitro donna vittima di una brutale aggressione | pugno alle spalle da un calciatore | VIDEO

(Di lunedì 1 agosto 2022) Un grave episodio si è verificato in un campo di calcio. Il mondo del pallone è in grado di regalare partite bellissime, emozioni e spettacolo sugli spalti. Purtroppo si verificano anche episodi spiacevoli e gravissimi, l’ultimo si è registrato in Argentina. Si è verificata un’nei confronti di un, colpitaspda unviolentissimo da un. L’episodio è andato in scena nel corso di una gara valida per il torneo regionale tra Deportivo Independencia e Garmense. Il direttore di gara ha espulso undella Garmense per proteste, l’successivamente ha ammonito un altroe la sanzione ha fatto scattare le proteste di un altro componente della squadra. ...

CalcioWeb : Brutale aggressione di un #calciatore nei confronti di un #arbitro donna: l'episodio gravissimo si è verificato in… - Sport_Fair : Episodio gravissimo durante una partita di #calcio: aggressione di un calciatore nei confronti di un arbitro donna… - Telenord : Sampdoria-Reggina sarà diretta da Ferrieri Caputi, prima donna arbitro di A - TMWSampdoria : Coppa Italia, Sampdoria - Reggina affidata alla prima donna arbitro di Serie A - BabboleoNews : #SampdoriaReggina (#CoppaItalia, venerdì) affidata a Maria Sole #FerrieriCaputi: è il primo arbitro donna inserita… -

Intanto, in Giappone viene scritta una pagina importante nella storia del calcio: Yoshimi Yamashita è infatti diventata la primaprofessionista nella storia del Paese. A maggio, la ...Ecco tutte le scelte del designatore Rocchi che lancia subito Maria Sole Ferrieri Caputi, primodella storia ad approdare in Serie A, in una delle partite più importanti di questo turno,...Un grave episodio si è verificato in un campo di calcio. Il mondo del pallone è in grado di regalare partite bellissime, emozioni e spettacolo sugli spalti. Purtroppo si verificano anche episodi spiac ...Il calcio è uno sport bellissimo in grado di regalare partite bellissime, emozioni e spettacolo sugli spalti. Purtroppo si verificano anche episodi spiacevoli e gravissimi, l’ultimo si è registrato in ...