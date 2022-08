Alika, Formigli insiste: in FdI assenza di pietà. E Giannini vorrebbe fare dei funerali una passerella elettorale (Di lunedì 1 agosto 2022) Cominciamo da Corrado Formigli. Fa un tweet insinuante sulla morte di Alika Ogorchukwu, tira in ballo Meloni e Salvini. “Aspettiamo il loro commento indignato”. La leader di FdI gli risponde e lo invita a non fare lo sciacallo. Formigli ancora non sa che il razzismo non c’entra nulla, che l’assassino è un folle già sottoposto a Tso. Poi però lo viene a sapere, come tutti gli italiani. E allora uno pensa: ora la smetterà di speculare su quella morte orribile. E invece no. Scrive una lettera aperta a Giorgia Meloni e la pubblica sulla Stampa, diretta dal solerte Massimo Giannini. Una lettera che definire delirante è generoso. Intanto Formigli si pone come interlocutore privilegiato, in quanto giornalista di parte, di una leader di partito. “Proviamo a fissare dei paletti”, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Cominciamo da Corrado. Fa un tweet insinuante sulla morte diOgorchukwu, tira in ballo Meloni e Salvini. “Aspettiamo il loro commento indignato”. La leader di FdI gli risponde e lo invita a nonlo sciacallo.ancora non sa che il razzismo non c’entra nulla, che l’assassino è un folle già sottoposto a Tso. Poi però lo viene a sapere, come tutti gli italiani. E allora uno pensa: ora la smetterà di speculare su quella morte orribile. E invece no. Scrive una lettera aperta a Giorgia Meloni e la pubblica sulla Stampa, diretta dal solerte Massimo. Una lettera che definire delirante è generoso. Intantosi pone come interlocutore privilegiato, in quanto giornalista di parte, di una leader di partito. “Proviamo a fissare dei paletti”, ...

