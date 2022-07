Traffico Roma del 31-07-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 luglio 2022) Luceverdeda Simona cercherà Buongiorno Bentrovati a questo aggiornamento è in via di riapertura la via Laurentina tra via del Serafico e viale Robert Schuman Dunque in zona stazione direzione fronte ostie.se Fonte Laurentina la via Laurentina fino a poco fa era chiusa per un incidente al Aurelio zona Primavalle di mezz’ora fa un incidente in via di Boccea per sera tensione procedere con prudenza tra via Cornelia via per la via Ardeatina e via di Trigoria ricordiamo la chiusura aldi via di Porta medaglia conseguenza di un incendio del fine settimana scorso in aumento ilsulle strade del Litorale ma non ci sono particolari disagi nel trasporto pubblico chiusa la stazione metro di Furio Camillo per un intervento tecnico dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a ...