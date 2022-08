Si scambiano baci in spiaggia: coppia di uomini cacciata da uno stabilimento balneare (Di domenica 31 luglio 2022) Cacciati dalla spiaggia perché si scambiavano baci ed effusioni sotto l’ombrellone. È ciò che è successo a una coppia di uomini in uno stabilimento balneare del litorale pisano. coppia di uomini cacciata da uno stabilimento balneare “Ci stavano baciando e la proprietaria ci ha detto di non farlo davanti ai bambini”, raccontano, secondo quanto riportato da Il Tirreno. Prima erano stati invitati ad andarsene con la scusa che lo stabilimento stava per chiudere: “ufficialmente perché lo stabilimento doveva chiudere anche se è stato detto solo a noi e molte altre persone hanno continuato a restare in spiaggia”. Poi la verità. Il bagnino, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Cacciati dallaperché si scambiavanoed effusioni sotto l’ombrellone. È ciò che è successo a unadiin unodel litorale pisano.dida uno“Ci stavanoando e la proprietaria ci ha detto di non farlo davanti ai bambini”, raccontano, secondo quanto riportato da Il Tirreno. Prima erano stati invitati ad andarsene con la scusa che lostava per chiudere: “ufficialmente perché lodoveva chiudere anche se è stato detto solo a noi e molte altre persone hanno continuato a restare in”. Poi la verità. Il bagnino, ...

