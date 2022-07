Riccione, due ragazze travolte mentre attraversano i binari. Il testimone: una non sembrava in sé (video) (Di domenica 31 luglio 2022) Riccione, due ragazze sono rimaste uccise nella stazione, investite da un convoglio mentre attraversavano i binari. Sul tragico incidente – avvenuto intorno alle 7 – sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. “Ho visto le due ragazze – riferisce il titolare del bar della stazione – che stavano andando verso il secondo binario, dove c’era il treno fermo per Ancona. Ho subito iniziato a gridare e anche le persone che aspettavano il treno si sono messe a urlare. Poi ho sentito un fischio del treno che andava verso Milano, sul primo binario e un grande botto. Non ho capito più nulla e tutta la gente si è messa a urlare”. Secondo quanto emerso – si legge su Rimini Today – “le due ragazzine, che potrebbero anche essere minorenni, sono entrate nello scalo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 31 luglio 2022), duesono rimaste uccise nella stazione, investite da un convoglioattraversavano i. Sul tragico incidente – avvenuto intorno alle 7 – sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. “Ho visto le due– riferisce il titolare del bar della stazione – che stavano andando verso il secondoo, dove c’era il treno fermo per Ancona. Ho subito iniziato a gridare e anche le persone che aspettavano il treno si sono messe a urlare. Poi ho sentito un fischio del treno che andava verso Milano, sul primoo e un grande botto. Non ho capito più nulla e tutta la gente si è messa a urlare”. Secondo quanto emerso – si legge su Rimini Today – “le due ragazzine, che potrebbero anche essere minorenni, sono entrate nello scalo ...

