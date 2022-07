Riccione, due ragazze attraversano binari: investite e uccise da un treno (Di domenica 31 luglio 2022) Due ragazze, le sorelle Giulia e Alessia di 17 e 15 anni, sono state investite e uccise da un treno dell'Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione (Rimini) e diretto verso Milano. È successo intorno alle 7 di questa mattina. La polizia, Questura di Rimini e Polfer, ha rintracciato il padre delle due ragazze. L'identificazione sarebbe avvenuta grazie al ritrovamento di un telefonino cellulare di una delle vittime. Leggi su tg24.sky (Di domenica 31 luglio 2022) Due, le sorelle Giulia e Alessia di 17 e 15 anni, sono stateda undell'Alta Velocità in transito alla stazione di(Rimini) e diretto verso Milano. È successo intorno alle 7 di questa mattina. La polizia, Questura di Rimini e Polfer, ha rintracciato il padre delle due. L'identificazione sarebbe avvenuta grazie al ritrovamento di un telefonino cellulare di una delle vittime.

