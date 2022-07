' Noi Gaudenti | daremo i voti alla politica' - Cronaca - quotidiano net

(Di domenica 31 luglio 2022) Si chiamano i Socialistie stanno ai social come le vacanze a Ferragosto. Con la loro pagina satirica, il duo nato in Toscana e cresciuto in Rete da oggi approda sulla carta. Ogni domenica i ...

risvegliogloba : Salmi 123:4 #MaputoConferenceDay2 troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nel simbolo dei Socialistiil vostro Garofano non teme la siccità. "Nessuno dovrebbe ... "Maaccettiamo la scommessa. Del resto ai pericoli siamo abituati. E poi lavoriamo sodo. Non siamo ...... dal mare alla collina, si è sempre identificato con i piaceridella tavola. Presenti ... Quando abbiamo pensato a questo evento ci siamo detti: perché non coinvolgere chi la pensa come... "Noi Gaudenti, daremo i voti alla politica" Si chiamano i Socialisti gaudenti e stanno ai social come le vacanze a Ferragosto. Con la loro pagina satirica, il duo nato in Toscana e cresciuto in Rete da oggi approda sulla carta. Ogni domenica i ...