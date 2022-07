Milano, la resa dei trapper: 4 di loro confessano in lacrime al gip. Martedì è il turno di Simba La Rue (Di domenica 31 luglio 2022) Sono cominciati ieri, 30 luglio, e proseguiranno fino a Martedì, gli interrogatori di garanzia per i nove ventenni arrestati all’alba di venerdì 29 luglio dai carabinieri del comando provinciale di Milano nell’ambito della violenta faida che ha contrapposto negli ultimi mesi le due «bande» dei trapper Simba La Rue, tra gli arrestati, e Touché. I nove fermati, quattro italiani e cinque stranieri tra i 19 e i 25 anni, la maggior parte residenti nel lecchese, sono coinvolti a vario titolo nelle aggressioni ai danni del padovano Touché, al secolo Mohamed Amine Amagour, e del suo gruppo. Le accuse più gravi sono rivolte proprio al lecchese Simba (Mohamed Lamine Saida), che sarà interrogato Martedì, a cui sono imputati il reato di sequestro di persona, lesioni e rapina. Davanti al gip sono ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Sono cominciati ieri, 30 luglio, e proseguiranno fino a, gli interrogatori di garanzia per i nove ventenni arrestati all’alba di venerdì 29 luglio dai carabinieri del comando provinciale dinell’ambito della violenta faida che ha contrapposto negli ultimi mesi le due «bande» deiLa Rue, tra gli arrestati, e Touché. I nove fermati, quattro italiani e cinque stranieri tra i 19 e i 25 anni, la maggior parte residenti nel lecchese, sono coinvolti a vario titolo nelle aggressioni ai danni del padovano Touché, al secolo Mohamed Amine Amagour, e del suo gruppo. Le accuse più gravi sono rivolte proprio al lecchese(Mohamed Lamine Saida), che sarà interrogato, a cui sono imputati il reato di sequestro di persona, lesioni e rapina. Davanti al gip sono ...

e_falce : @andreavianel ormai rassegnato al fatto che, per ogni colored morto, sarà sempre e solo razzismo, mi chiedo se ques… - Open_gol : Ai primi interrogatori, alcuni dei 9 fermati sono crollati psicologicamente davanti al giudice - Obi1K2 : Mi sono appena resa conto che con i problemi che ci sono stati ultimamente con le ferrovie per il caldo, il treno R… - bizcommunityit : Alessia Pifferi, per il gip nessuna premeditazione: Si è resa conto solo dopo che Diana poteva morire - fanpage : Cade l’aggravante della premeditazione nei confronti di Alessia Pifferi, per aver abbandonato la figlia Diana una s… -