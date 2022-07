Milan, Florenzi: “Leao deve essere più presente in partita e cinico, ma in lui rivedo Mbappé” (Di domenica 31 luglio 2022) Alessandro Florenzi ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche dei propri compagni al Milan, in particolare di Rafael Leao. Il terzino ex Roma e Psg è stato equilibrato nella sua valutazione, elogiando il giovane portoghese MVP dello scorso campionato, senza però risparmiarsi nel suo spirito critico. Florenzi ha infatti dichiarato: “Leao deve fare un passo avanti a livello di testa, nel senso di voglia di stare dentro la partita, di non fare un dribbling se non è necessario. Gli manca solo questo, perché per il resto ha tutto: mi ricorda Mbappé, anche se il francese sotto porta non sbaglia mai. Rafa è un giocatore vero, di quel livello lì”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Alessandroha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche dei propri compagni al, in particolare di Rafael. Il terzino ex Roma e Psg è stato equilibrato nella sua valutazione, elogiando il giovane portoghese MVP dello scorso campionato, senza però risparmiarsi nel suo spirito critico.ha infatti dichiarato: “fare un passo avanti a livello di testa, nel senso di voglia di stare dentro la, di non fare un dribbling se non è necessario. Gli manca solo questo, perché per il resto ha tutto: mi ricorda, anche se il francese sotto porta non sbaglia mai. Rafa è un giocatore vero, di quel livello lì”. SportFace.

