Live F1, Gp Budapest in diretta: Russel resiste all'attacco di Sainz (Di domenica 31 luglio 2022) Giro di ricognizione quasi completato. Russell e Sainz sono nelle loro piazzoleCon le soft sono Russell Norris Ricciardo Verstappen Perez Stroll Tsunoda Albon Vettel e Gasly, che però... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 luglio 2022) Giro di ricognizione quasi completato. Russell esono nelle loro piazzoleCon le soft sono Russell Norris Ricciardo Verstappen Perez Stroll Tsunoda Albon Vettel e Gasly, che però...

Salvuss : #F1 #LIVE la griglia di partenza e le gomme al via dei 70 giri di #Gara #HungarianGP Segui la nostra cronaca minut… - F1ingenerale_ : Ritorniamo con la nostra cronaca di tutti i team radio tra muretto Ferrari e piloti ???? #HungarianGP #F1inGenerale - robertofunoat : F1 - Gp Ungheria 2022: gara live | Formula Uno Analisi Tecnica ?@FUnoAT? #F1 #HungaroringGP #Live - Formula1WM : Giro 0/70 - Tutti i piloti stanno utilizzando la mescola Soft. La gomma che questa mattina abbiamo dato come migl… - zazoomblog : Live F1 GP Budapest in diretta: la Ferrari deve liberarsi di Russel subito ma ci sarà gioco di squadra? -… -