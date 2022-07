Inter, torna di moda Kostic: i nerazzurri ancora sul serbo (Di domenica 31 luglio 2022) Anche l’Inter torna in corsa per Filip Kostic, esterno che potrebbe presto lasciare l’Eintracht Francoforte: le ultimissime La Juventus resta in corsa per Filip Kostic. I bianconeri sono Interessati da tempo all’esterno in forza all’Eintracht Francoforte, ma non hanno mai affondato fino ad ora il colpo. Intanto, stando a quanto riferito da La Stampa, una big della Serie A sarebbe tornata alla carica. Si tratta dell’Inter, in cerca di un esterno dopo lo stop di Gosens. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Anche l’in corsa per Filip, esterno che potrebbe presto lasciare l’Eintracht Francoforte: le ultimissime La Juventus resta in corsa per Filip. I bianconeri sonoessati da tempo all’esterno in forza all’Eintracht Francoforte, ma non hanno mai affondato fino ad ora il colpo. Intanto, stando a quanto riferito da La Stampa, una big della Serie A sarebbeta alla carica. Si tratta dell’, in cerca di un esterno dopo lo stop di Gosens. L'articolo proviene da Calcio News 24.

