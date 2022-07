Incidenti stradali, due morti nel Cremonese: un 70enne e una donna che tornava con la figlia dall'outlet di Fidenza (Di domenica 31 luglio 2022) L'uomo ha perso il controllo della sua auto, scontrandosi con quella dove viaggiava la 49enne Paola Raimondi. La figlia 15enne ha riportato lievi lesioni Leggi su repubblica (Di domenica 31 luglio 2022) L'uomo ha perso il controllo della sua auto, scontrandosi con quella dove viaggiava la 49enne Paola Raimondi. La15enne ha riportato lievi lesioni

