Incidente a Trevi | la vittima è un ragazzo di 18 anni | dinamica e soccorsi

(Di domenica 31 luglio 2022): un drammatico sinistro stradale si è consumato in provincia di Perugia nel momento in cui un’auto ha violentemente impattato contro un guardrail. L’ha causato la morte di undi 18, laè undi 18Alle prime luci dell’alba di domenica 31 luglio, intorno alle 04:45, è stato segnalato unmortale avvenuto nel momento in cui un’auto si è schiantata contro un guardrail. La vicenda si è verificata lungo la Strada Statale 3, ossia la vecchia Flaminia, in via Virgilio. La brutalità dello schianto ha provocato la morte sul colpo del giovane conducente del veicolo, classe 2004. Sulla base delle prime ricostruzioni ...

Tragico incidente fra Trevi e Campello: muore a 18 anni - Incidente stradale sulla vecchia Flaminia, muore 18enne #Umbria #Incidentistradali #Trevi #VallodiNera #AndreaBentivoglio - Andrea Bentivoglio, morto a 18 anni in un incidente a Trevi

Drammaticonel cuore della notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio lungo la vecchia Flaminia, nel comune di. L'allarme è scattato intorno alle 4.45. Per cause ancora in fase di accertamento l'...Lo schianto all'alba lungo la Flaminia. L'auto è finita contro il guard rail. Alla guida un altro ragazzo di 18 anni, a bordo anche un 15enne. La sindaca Agnese Bendetti: 'Una vera ...Lo schianto questo pomeriggio tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote. Lievi ferite per l'altra persona coinvolta ...Ferito anche il coetaneo che era alla guida dell'auto: trasportato nell'ospedale di Foligno, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I giovani ...