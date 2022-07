Ilary Blasi Instagram: perché dopo addio a Totti pubblica di più? «Non vuole…» (Di domenica 31 luglio 2022) Tutto potevamo aspettarci tranne che la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbe infiammato il gossip dell'estate 2022 con mille retroscena e sviluppi. Certo, le notizie che sta venendo a galla nascondono indiscrezioni non confermate dai diretti interessati e celano malelingue, ma una cosa sembra essere certa: la scelta di Ilary Blasi su Instagram. Come in molti avranno notato, la conduttrice de L'Isola dei Famosi non è stata mai così social come nelle ultime settimane e ciò coincide con l'addio all'ex Capitano della Roma. Mossa adolescenziale come forma di ripicca per dire all'altra persona: “Guardami come me la spasso anche senza te?”. Potrebbe essere ma non è così. Alcune fonti vicine all'ex Letterina hanno svelato al settimanale Di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 31 luglio 2022) Tutto potevamo aspettarci tranne che la separazione die Francescoavrebbe infiammato il gossip dell'estate 2022 con mille retroscena e sviluppi. Certo, le notizie che sta venendo a galla nascondono indiscrezioni non confermate dai diretti interessati e celano malelingue, ma una cosa sembra essere certa: la scelta disu. Come in molti avranno notato, la conduttrice de L'Isola dei Famosi non è stata mai così social come nelle ultime settimane e ciò coincide con l'all'ex Capitano della Roma. Mossa adolescenziale come forma di ripicca per dire all'altra persona: “Guardami come me la spasso anche senza te?”. Potrebbe essere ma non è così. Alcune fonti vicine all'ex Letterina hanno svelato al settimanale Di ...

