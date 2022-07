Highlights e gol Napoli-Maiorca 1-1, amichevole precampionato 2022 (VIDEO) (Di domenica 31 luglio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e gol di Napoli-Maiorca 1-1, amichevole precampionato 2022. A Castel di Sangro Osimhen apre il match con un rigore al 9?, ma nel secondo tempo Raillo pareggia i conti. Per gli azzurri di Spalletti è il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro l’Adana Demirspor. Di seguito il tabellino completo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Ilcon glie gol di1-1,. A Castel di Sangro Osimhen apre il match con un rigore al 9?, ma nel secondo tempo Raillo pareggia i conti. Per gli azzurri di Spalletti è il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro l’Adana Demirspor. Di seguito il tabellino completo. SportFace.

