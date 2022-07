Gp Ungheria dichiarazioni: cosa hanno detto i piloti vincitori? (Di domenica 31 luglio 2022) Oggi 31 Luglio si è corsa la gara del Gp di Ungheria di F1 e dopo la vittoria i primi tre piloti hanno rilasciato le loro dichiarazioni. La Ferrari si è decapitata da sola sbagliando le gomme, le soste ai box e chi più ne ha più ne metta. Chi sorride è Max Verstappen che ha vinto con un ampio margine in pista. Il pilota che lo ha seguito sul secondo gradino del podio è Lewis Hamilton, mentre al terzo posto è arrivato Russell. Infine Leclerc si è dovuto accontentare di arrivare 6 e Sainz 4. Gp Ungheria gara: Verstappen vince mentre la Ferrari cade Gp Ungheria dichiarazioni: le parole di Verstappen “Speravo di avvicinarmi al podio. Ci sono state condizioni molto insidiose in pista, ma la nostra strategia è stata ottima. Siamo stati molto reattivi, siamo sempre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 luglio 2022) Oggi 31 Luglio si è corsa la gara del Gp didi F1 e dopo la vittoria i primi trerilasciato le loro. La Ferrari si è decapitata da sola sbagliando le gomme, le soste ai box e chi più ne ha più ne metta. Chi sorride è Max Verstappen che ha vinto con un ampio margine in pista. Il pilota che lo ha seguito sul secondo gradino del podio è Lewis Hamilton, mentre al terzo posto è arrivato Russell. Infine Leclerc si è dovuto accontentare di arrivare 6 e Sainz 4. Gpgara: Verstappen vince mentre la Ferrari cade Gp: le parole di Verstappen “Speravo di avvicinarmi al podio. Ci sono state condizioni molto insidiose in pista, ma la nostra strategia è stata ottima. Siamo stati molto reattivi, siamo sempre ...

