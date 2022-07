Euro 2022 donne, l'Inghilterra batte la Germania e diventa campione d'Europa (Di domenica 31 luglio 2022) L'Inghilterra vince gli Europei di calcio femminile . Questa volta, si può dire, 'It's coming home' si è avverato. È trionfo a Wembley per la nazionale femminile dell' I nghilterra, che sale per la prima volta e al terzo tentativo sul trono d'Europa, battendo 2 - 1 l'arcirivale ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) L'vince glipei di calcio femminile . Questa volta, si può dire, 'It's coming home' si è avverato. È trionfo a Wembley per la nazionale femminile dell' I nghilterra, che sale per la prima volta e al terzo tentativo sul trono d'pa,ndo 2 - 1 l'arcirivale ...

Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - fattoquotidiano : “Quando finisce la scuola i nostri figli disabili diventano invisibili: il centro estivo chiede 4mila euro al mese”… - repubblica : La pizza di Briatore fa flop, esclusa dalla top 50 delle più buone d'Italia. Sul podio una margherita da 6 euro [di… - Piergiulio58 : Lo coinvolgono in balletto e gli rubano Rolex da 11mila euro. E' accaduto a turista inglese nella zona di corso Com… - LucaSettineri : Portare i ragazzi a Wembley per la finale di UEFA Women's Euro 2022 Inghilterra-Germania. Bel modo di festeggiare i… -