Empoli, Mattia Viti ai saluti: è fatta per il trasferimento del difensore al Nizza (Di domenica 31 luglio 2022) Mattia Viti saluta l’Empoli. Il difensore centrale, che si è messo in mostra nello scorsa stagione collezionando 22 presenze tra campionato e Coppa Italia, si trasferirà al Nizza, che verserà nelle casse dei toscani una cifra complessiva di 15 milioni di euro, bonus compresi. Il club di Fabrizio Corsi, inoltre, avrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore. L’Empoli, dunque, ha perfezionato l’ennesima cessione eccellente, che evidenzia nuovamente il grande lavoro che la società svolge con i giovani. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022)saluta l’. Ilcentrale, che si è messo in mostra nello scorsa stagione collezionando 22 presenze tra campionato e Coppa Italia, si trasferirà al, che verserà nelle casse dei toscani una cifra complessiva di 15 milioni di euro, bonus compresi. Il club di Fabrizio Corsi, inoltre, avrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore. L’, dunque, ha perfezionato l’ennesima cessione eccellente, che evidenzia nuovamente il grande lavoro che la società svolge con i giovani. SportFace.

