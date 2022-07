Elisa Isoardi e Matteo Salvini perché si sono lasciati? L’ombra del tradimento

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 31 luglio 2022) In queste giornate di mezza estate continua a far parlare la naufragata relazione traed. A distanza di qualche anno torna a galla la verità e si scopre qualche mistero. Al tempo della loro relazione,era un personaggio al centro della scena politica nazionale. Come o più di oggi il leader della Lega era il dominus dello scacchiere parlamentare e la liaison con la showgirl dava, secondo i canoni più tradizionali, l’impressione di costituire un angolo rosa nella vita del potente uomo di Stato. La storia tra i due non durò moltissimo e per la verità fini anche con uno strascico di polemiche. Dopo anni d’amore la coppia naufragava, dando avvio a una serie di indiscrezioni sui motivi che potevano essere stati causa dell’addio. ...