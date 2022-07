Elezioni 2022, Salvini: “Letta per patrimoniale, chi sceglie Pd sceglie più tasse” (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “25 settembre. Chi sceglie il Pd sceglie più tasse, chi sceglie la Lega sceglie la Flat Tax al 15% e la Pace Fiscale. Chi non sceglie, poi non si lamenti. Buona domenica Amici!”. Così Matteo Salvini su Twitter posta una card in cui si legge: ‘Letta rispolvera un grande classico della sinistra: la patrimoniale. Chi sceglie il Pd sceglie più tasse’. “Altro che nuove tasse, Salvini dovrebbe abbandonare i suoi slogan di 10 anni fa – replica la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio – Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “25 settembre. Chiil Pdpiù, chila Legala Flat Tax al 15% e la Pace Fiscale. Chi non, poi non si lamenti. Buona domenica Amici!”. Così Matteosu Twitter posta una card in cui si legge: ‘rispolvera un grande classico della sinistra: la. Chiil Pdpiù’. “Altro che nuovedovrebbe abbandonare i suoi slogan di 10 anni fa – replica la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio – Il ...

bendellavedova : Anche per smentire alcune ipotesi stampa, pure di oggi: @Piu_Europa ha stretto patto federativo con @Azione_it a ge… - Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - borghi_claudio : Ah beh... Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci - - SoniaLaVera : RT @dantegiumanini: ?@Serv_Pubblico? É da tempo che il ?@pdnetwork? É un partito #capitalcomunista La stocca di Santoro al Pd: 'Non ha nul… - telodogratis : Elezioni 2022, Salvini: “Letta per patrimoniale, chi sceglie Pd sceglie più tasse” -