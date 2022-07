Dolci freschi estivi e veloci, 5 ricette (Di domenica 31 luglio 2022) Anche se fa caldo, al dessert non riusciamo a rinunciare: ecco 5 Dolci freschi estivi e veloci per allietare le giornate più ardenti! Leggi su vanityfair (Di domenica 31 luglio 2022) Anche se fa caldo, al dessert non riusciamo a rinunciare: ecco 5per allietare le giornate più ardenti!

ItalyGourmet : - ATavolaConLia : I #Bicchierini di #Cioccolato con #Crema #Tiramisù sono semplici da realizzare, freschi, sfiziosi, golosissimi ed a… - Ansa_TerraGusto : Complice anche 'l'ondata di caldo intenso che tiene in stallo il Paese dall'inizio della stagione estiva', crescono… - dariobruschi2 : RT @FaiLaghi: ? Elezioni R.S.U. ? #FaiCisl si afferma primo sindacato nella prima elezione R.S.U. nel sito di Lasnigo (CO) della Emmi Dess… - Cucina_Italiana : In #estate arriva la #frutta più buona e noi ci divertiamo a creare #dessert freschi e dissetanti per tutti i gusti… -